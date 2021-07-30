В Бурятии медведь оставил туристов без купатов и газировки

Фотограф Татьяна Новокрещенных рассказала в соцсети Instagram в пятницу, 30 июля, о медведе, который съел купаты, а также взорвал бутылку газировки.

Женщина уточнила, что хищник был замечен на озере Бормашевое в Забайкальском национальном парке.

«Баргузинский залив, мишка хулиганит, порвал палатку сыну и съел купаты, взорвал бутылку газировки, чего сам испугался…А в остальном отдых удался! И солнце и теплые воды Байкала и целебного озера Бармашево», — написала Новокрещенных.

Ранее, 27 июля, на группу туристов из Москвы, которые остановились на ночлег в районе девяти озер хребта Арадаский, при сборе палаточного лагеря напал медведь. Один человек погиб, трем участникам группы удалось покинуть место происшествия.

Медведь, который предположительно ранил туриста, был убит.

Как рассказала «Известиям» замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина, в законе не регламентируется, что медведя, напавшего на человека, необходимо убить. Она отметила, что у медведей есть врожденная боязнь человека, но когда они ее преодолевают, то могут «включить человека в свой рацион».

В настоящий момент, как сообщалось 29 июля, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.