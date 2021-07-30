Прямой эфир
Мир
Затраты США на российские нефть и мясо краба показали прирост
Общество
Крупный пожар на складе в Москве полностью ликвидировали
Мир
Великобритания заявила об опасности российских и китайских спутников
Мир
Конгресс США одобрил выделение более $2 млрд полиции Капитолия
Армия
Миротворцы РФ обеспечили безопасность посещения паломниками монастыря Амарас
Авто
В обновлении электромобилей Tesla появится русский язык
Спорт
Пловец Рылов выиграл золото Игр в Токио на дистанции 200 м на спине
Общество
Самое северное в мире отделение «Почты России» появилось на Земле Франца-Иосифа

Под Волгоградом женщина истязала свою дочь ради мести бывшему мужу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области женщину заподозрили в жестоком обращении с маленькой дочерью. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Разные права: как защитить ребенка
Генпрокуратура и детский омбудсмен заявили о множестве нерешенных проблем

По данным ведомства, ЧП произошло в Калачевском районе области. 29-летняя женщина одна воспитывает полуторогодовалую дочь, злоупотребляет спиртным, не следит за здоровьем ребенка и ведет аморальный образ жизни.

Полицейские установили, что подозреваемая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, записала на видео, как избивает по лицу и душит маленькую дочь. Она созналась в содеянном и пояснила, что сделала это, чтобы отомстить бывшему мужу за развод.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Известно, что инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних более года не упускали из поля зрения семью этой местной жительницы. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности и проводили с ней профилактические беседы. В органы опеки переданы документы на лишение ее родительских прав, девочка в настоящее время находится с отцом, пишет телеканал «360».

27 июля сообщалось, что суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении жителя одного из сел Немецкого национального района, признав его виновным в истязании шестерых детей. Поводом для побоев могла стать любая провинность, в частности, недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству и школьная неуспеваемость.

Суд назначил мужчине 3 года и 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021