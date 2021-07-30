Под Волгоградом женщина истязала свою дочь ради мести бывшему мужу

В Волгоградской области женщину заподозрили в жестоком обращении с маленькой дочерью. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, ЧП произошло в Калачевском районе области. 29-летняя женщина одна воспитывает полуторогодовалую дочь, злоупотребляет спиртным, не следит за здоровьем ребенка и ведет аморальный образ жизни.

Полицейские установили, что подозреваемая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, записала на видео, как избивает по лицу и душит маленькую дочь. Она созналась в содеянном и пояснила, что сделала это, чтобы отомстить бывшему мужу за развод.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Известно, что инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних более года не упускали из поля зрения семью этой местной жительницы. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности и проводили с ней профилактические беседы. В органы опеки переданы документы на лишение ее родительских прав, девочка в настоящее время находится с отцом, пишет телеканал «360».

27 июля сообщалось, что суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении жителя одного из сел Немецкого национального района, признав его виновным в истязании шестерых детей. Поводом для побоев могла стать любая провинность, в частности, недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству и школьная неуспеваемость.

Суд назначил мужчине 3 года и 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.