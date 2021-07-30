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На сирийской авиабазе Хмеймим рассказали о ревакцинации военных РФ

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Медики занимаются проведением ревакцинации российских военных от коронавируса на территории сирийской авиабазы Хмеймим. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

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«Вакцинируем всех военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим. На данный момент еще не было ни одного медицинского отвода», — сообщил старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Кутик.

В рамках проведения ревакцинации от коронавирусной инфекции медицинскими работниками используется препарат «Спутник V». Повторное введение лекарства проходит категория военных, которая сделала прививку более полугода назад.

Перед введением вакцины военные проходят медосмотр, на котором им проверяют температуру и давление. Медицинские специалисты также проводят проверку на наличие противопоказаний к введению препарата.

После непосредственного введения «Спутника V» военнослужащие на протяжении трех дней пребывают под наблюдением медиков.

Ранее, 28 июля, стало известно о том, что молодой состав ракетных войск стратегического назначения от Тверской и Иркутской областей проходит вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее, 22 июня, российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что в национальной армии от коронавируса привито более 900 тыс. человек.

11 мая Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России привито от COVID-19 более 800 тыс. человек. Таким образом, план по вакцинации выполнен, отметил он. По словам министра, иммунизация позволяет не допустить обострения эпидемической ситуации в войсках.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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