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В Екатеринбурге школьницы станцевали для TikTok у Вечного огня

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В Свердловской области местный житель заснял школьниц, снимающих видео для TikTok прямо на мемориале воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Ролик очевидец опубликовал в stories на своей странице в Instagram вечером в четверг, 29 июля.

«Они «ТикТок» снимали, не успел на видео снять, как танцевали. На вид им лет 10», — приводит E1.RU слова автора видео.

Как отмечает РЕН ТВ, монумент носит название «Черный тюльпан». Как только подростки поняли, что их заметили, поспешили убежать.

29 июля сообщалось, что три школьницы пожарили сосиски у Вечного огня, расположенного в сквере Славы на улице Ленина города Сатка Челябинской области. В МВД начали проверку по данному факту. Будет решен вопрос о постановке их на профилактический учет и об ответственности родителей. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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