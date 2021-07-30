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Сотрудники ДПС в Подмосковье доставили беременную в перинатальный центр

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В Московской области сотрудники ДПС доставили беременную женщину в перинатальный центр в Электроуглях. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

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К инспекторам обратился взволнованный водитель и рассказал, что в его машине находится беременная жена, у которой начались схватки, поэтому ей требуется срочная медицинская помощь. Опасаясь везти ее в больницу самостоятельно из-за затруднений на дороге, мужчина попросил о помощи правоохранителей.

Сотрудники ГИБДД капитаны полиции Александр Евтушенко, Александр Ульянов и Вячеслав Лавриченко пересадили в патрульный автомобиль женщину и ее мужа, после чего включили специальные звуковые и световые сигналы и направились в родильный дом.

Благодаря слаженным действиям инспекторов удалось своевременно доставить беременную женщину до перинатального центра городского округа Балашиха. Как пишет агентство городских новостей «Москва», сотрудники Госавтоинспекции поздравили новоиспеченных родителей в день выписки и подарили им автокресло.

30 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми.

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