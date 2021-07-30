В Башкирии эвакуировали 30 человек из-за взрыва самогонного аппарата

В результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир жилого дома, расположенного в городе Салават Республики Башкортостан, были эвакуированы 30 человек, в том числе шестеро детей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«Подготовлен пункт временного размещения — гостиница «Большой Урал» по адресу г. Салават, ул. Первомайская, д. 1. Жители дома от размещения в пункте временного размещения отказались», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте МЧС.

Взрыв произошел на улице Матросова, 50. На месте происшествия работают 10 сотрудников ведомства и четыре единицы техники. Отмечается, что по итогу хлопка пострадали два человека, которые были госпитализированы.

В мае в России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов. Команда бизнес-омбудсмена Бориса Титова подготовила доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, в котором говорится о росте покупок россиянами самогонных аппаратов.