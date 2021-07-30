Женщина применила перцовый баллончик против детей в Петербурге

В Санкт-Петербурге многодетная мать в ходе конфликта с чужими детьми применила перцовый баллончик. Об этом в пятницу, 30 июля сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, ее ребенок катался на карусели, когда подошли более старшие дети и прогнали его. Недовольная этим мать мальчика сделала им замечание. После этого, по ее утверждению, дети стали на нее нападать, и она для обороны распылила баллончик.

Как отмечает телеканал, в результате пострадала одна девочка. Жидкость из баллончика попала ей в глаза. Потребовалась медицинская помощь. Ее мать написала заявление в полицию. Взрослую участницу конфликта доставили в отделение, где составили протокол. После чего ее отпустили, поскольку у нее пятеро детей.

Один из подростков, который был очевидцем происшествия, утверждает, что женщина ругалась на них матом.

«Мне и моим друзьям начала предъявлять женщина за то, что мы начали крутится на карусели с ее ребенком. В итоге она нас обматерила. Мы решили пройти за ней, но, когда мы дошли до машины, она моих двух подруг пшыкнула перцовкой. Хорошо, что со второй все хорошо, но первой не повезло ей стрельнули в глаза. Потом приехала полиция и скорая», — рассказал он

Пока еще не понятно, что будет с многодетной матерью. Пострадавшая девочка в настоящее время находится дома.

Ранее, 19 июля, в Санкт-Петербурге во дворе одного из домов в Мурино местные жительницы учинили драку, из-за того что одна из них поставила детскую коляску на газон. одна из женщин гуляла с ребенком во дворе, когда к ней подошла незнакомка и обвинила в нарушении правопорядка. Так, прохожую не устроило, что женщина поставила на газон коляску, помяв тем самым траву. Результатом конфликта стали порванные платья, разбитая губа и вырванный ноготь.