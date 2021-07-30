Томилинский пруд в подмосковных Люберцах очистят до конца августа

Пруд в поселке Томилино в городе Люберцы Московской области очистят до конца августа 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам главы округа Владимира Ружицкого, работы по расчистке пруда уже начались в рамках программы «100 водоемов». Этот пруд выбрали сами жители в ходе голосования на портале «Добродел».

Рабочие облагородят береговую полосу, удалят из водоема бытовой мусор и затонувшие бревна, освободят берега от кустарников, сухостоя и аварийных деревьев, пишет агентство городских новостей «Москва».

Работы планируется завершить в конце августа.

27 июля сообщалось, что жители Московской области до 11 августа смогут пройти опрос на портале «Добродел» и выбрать дворы, которые будут благоустроены в 2022 году.