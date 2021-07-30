На 18 ярмарках Москвы появятся площадки с авторским меню

Площадки «Лето в городе» с авторским меню появятся на 18 московских ярмарках. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы в четверг, 29 июля.

В настоящее время в столице действует 125 площадок для ярмарочной торговли. В ближайшем будущем к ним добавятся еще 18. Там посетители смогут приобрести на этих торговых точках свежую фермерскую продукцию, а также попробовать необычные блюда из авторского меню столичных кафе и ресторанов. Москвичи и гости столицы смогут оценить необычные десерты и закуски: варенье из вороники с черешней, джемы из бекона и перца чили, дыню с беконом на гриле, японское пирожное моти и многое другое, пишет НСН.

Уточняется, что на ярмарках можно будет попробовать блюда из разных стран: Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции, Японии. Так горожане смогут окунуться в их традиции, ближе познакомиться с культурой и открыть для себя новые блюда, пишет агентство городских новостей «Москва».

23 июля сообщалось, что Минпромторг направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и как минимум вдвое увеличить число таких мероприятий — до 80 тыс. ярмарок в год.