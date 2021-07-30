На Украине предложили лишать гражданства за кондитерские заводы в РФ

Украинским депутатам скоро может стать не до сладенького. На сайте рады появился проект закона, касающийся нардепов. За связь с кондитерским бизнесом в РФ хотят лишать гражданства Украины. Нардепу не обязательно самому владеть пекарней или заводом, передает телеканал «Известия». Паспорт хотят отбирать у всех, кто входит в одну фракцию с владельцем российских кондитерских производств. Проект предложил депутат партии «Слуга народа» Максим Бужанский. По сути, под закон попадают все соратники Петра Порошенко. Экс-президент Украины когда-то владел заводом в Липецке. Проект, вероятно, является политической сатирой и шуткой. Но на сайте рады указано, что документ рассмотрели 27 июля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.