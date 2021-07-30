Крупный пожар на складе в Москве полностью ликвидировали

Крупный пожар на складе на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице в пятницу, 30 июля.

«Принятыми мерами в 04:00 пожар был локализован, а в 04 часа 52 минуты — ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Пожар вспыхнул на складе на улице Перерва, дом 11, строение 27 после полуночи 30 июля. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. По информации МЧС, в тушении пожара участвовали вертолеты МАЦ.