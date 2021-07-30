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Конгресс США одобрил выделение более $2 млрд полиции Капитолия
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Конгресс США одобрил выделение более $2 млрд полиции Капитолия

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовала за утверждение пакета ассигнований, направленных на охрану здания Капитолия и программу переезда афганцев. Размер обозначенного финансирования составил $2,1 млрд, о чем стало известно в четверг, 30 июля.

Подобные меры были приняты на фоне положения офицеров полиции Капитолия: уточняется, что правоохранительные органы находятся на грани разорения, которое может случиться уже в следующем месяце. Часть выделенных средств будет направлена федеральным агентствам, которые занимаются оказанием помощи американским союзникам в Афганистане.

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Сенат США первым поддержал инициативу по поддержке американской полиции после неоднократных споров о том, каким образом можно улучшить финансовое положение капитолийских офицеров.

«Последние шесть месяцев довели до предела тех, кто защищает Капитолий США. Перед лицом беспрецедентных невзгод они отреагировали героически. Мы должны поддержать их сейчас, потому что они так мужественно поддерживали нас», — цитирует слова американского сенатора Чака Шумера NPR.

Законопроект должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Ранее, 19 июля, стало известно о вынесении первого приговора за совершение уголовного преступления во время штурма здания Капитолия 38-летнему жителю Флориды Полу Ходжкинсу. Он был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за «препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.

В ноябре 2020 года в США прошли президентские выборы, по результатам которых 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. 7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США.

Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

30 июня нижняя палата конгресса США утвердила резолюцию о формировании специального комитета для расследования вторжения в Капитолий 6 января. Главной задачей определено «проведение расследования и сообщение о фактах, обстоятельствах и первопричинах акта внутреннего терроризма в отношении комплекса Капитолия США, касающегося попыток помешать мирной передаче власти в стране».

24 июня сообщалось, что по делу о штурме Капитолия 49-летняя уроженка штата Индиана Анна Морган-Ллойд получила три года условно. Она призналась, что не ожидала, что мирная демонстрация в поддержку Трампу превратится в демонстрацию насилия.

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