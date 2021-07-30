Россельхознадзор в Подмосковье нашел цветочный трипс в партии персиков из Турции

Цветочный трипс в партии свежих персиков из Турции обнаружил Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 29 июля.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля на контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «КВ-Терминал», был выявлен карантинный для РФ объект — западный цветочный трипс — в партии прибывших из Турции свежих персиков массой 20,1 т.

Наличие трипса подтвердила лабораторная экспертиза, которую провел ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Как пишет агентство городских новостей «Москва», владельца груза уведомили о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственник принял решение об ее обеззараживании.

28 июля Россельхознадзор в Московской области выявил цветочный трипс в эустомах из Нидерландов. Зараженные срезы цветов были уничтожены.