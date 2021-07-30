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В обновлении электромобилей Tesla появится русский язык

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Электромобили Tesla получили в новом обновлении программного обеспечения поддержку трех новых языков: русского, венгерского и румынского. Об этом сообщил портал Electrec в четверг, 29 июля.

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Отмечается, что русификацию получила бортовая система с голосовым управлением. Появились и другие функции, среди которых — режим «Автомойка», при котором машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дверные замки, дворники и звуковые сигналы датчика парковки.

Также в новом ПО была улучшена работа встроенного видеорегистратора, который будет автоматически запускаться, когда машина будет обнаруживать событие, связанное с безопасностью: аварию или срабатывание подушки безопасности. Видео тоже будет сохраняться автоматически. Опцию автозатемнения зеркал водитель получил возможность отключать вручную.

Как отмечает телеканал «360», в оснащенные приложением Tesla Theater электромобили добавили потоковый сервис Disney+.

Обновление начало распространяться на все электромобили бренда с 29 июля.

22 июля основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск сообщил, что компания может вновь начать принимать биткоины в качестве средства оплаты. Американский предприниматель заявил, что при получении данной криптовалюты в последнее время всё чаще используются возобновляемые источники энергии.

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