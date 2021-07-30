Самое северное в мире отделение «Почты России» появилось на Земле Франца-Иосифа

На острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа открылось самое северное в мире отделение «Почты России». Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

Предприятие заработало на территории нацпарка «Русская Арктика». Отделение с номером 163110 в бухте Тихая обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь. Путешественники спускаются на берег, чтобы прогуляться по национальному парку, посмотреть природу островов и постройки первой советской полярной станции.

Из почтового отделения туристы могут отправить открытки с видами Арктики в любую точку мира, а также передать привет своим родным, пишет RT.

В сентябре бухту Тихая обычно сковывает льдами, потому круизный сезон завершается, а корреспонденция с острова переправляется в центральное почтовое отделение Архангельска, пишет НСН.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса были отменены все туристические рейсы на Северный полюс. В 2021 году первые туристы отправились из Мурманска в Арктику в июле.

3 июня сообщалось, что «Почта России» активно готовится к доставке рецептурных препаратов, недавно компания уже получила розничную лицензию на фармацевтику. Как заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, для более чем 12 млн человек «Почта России» будет единственной возможностью воспользоваться такой услугой. Акимов добавил, что также госкомпания развивает услуги по доставке товаров на дом из онлайн-магазинов.