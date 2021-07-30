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Два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Башкирии

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Два человека пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в квартире дома в городе Салават Республики Башкортостан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел в квартире на улице Матросова, 50.

Отмечается, что в результате хлопка в квартире были выбиты стекла. В происшествии никто не погиб, все пострадавшие госпитализированы.

В мае в России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов. Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова подготовил доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, в котором говорится о росте покупок россиянами самогонных аппаратов.

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