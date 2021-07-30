Минфин США одобрил использование средств на стимулирование вакцинации

Министерство финансов США в четверг, 29 июля, дало разрешение на использование средств, выделенных на борьбу с COVID-19, на стимулирование вакцинации, включая выплаты привившимся гражданам. Об этом сообщается в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.

В сообщении отмечается, что программы, стимулирующие американцев делать прививки, могут быть профинансированы в рамках программы «Американский план спасения» (American Rescue Plan). На нее были выделены «исторические $350 млрд» для помощи штатам, территориальным и местным органам власти для реагирования на пандемию и ее негативные экономические последствия.

Кроме того, в Минфине заявили, что готовы предоставить техническую помощь правительствам штатов и местным властям для эффективного использования этих средств, в том числе для выделения по $100 каждому сделавшему прививку американцу, как предложил президент США Джо Байден.

Министерство также компенсирует работодателям оплату времени, использованного для вакцинации сотрудников и членов их семей, или времени, потраченного на восстановление после прививки.

Программа краткосрочной помощи American Rescue Plan была предложена властями Соединенных Штатов в январе. На нее было выделено $1,9 трлн. Она, в частности, предусматривает выделение $1 трлн на оказание помощи населению, около $400 млрд — непосредственно на борьбу с пандемией.

Ранее в тот же день американский президент Джо Байден призвал выплачивать каждому привившемуся от коронавируса американцу по $100.

29 июля правительство США подтвердило свое намерение о введении обязательной вакцинации среди федеральных сотрудников. Так, президентская администрация намерена обязать носить маски и перчатки тех сотрудников Белого дома, которые не подтвердили прохождение вакцинации от инфекции. Параллельно указанные госслужащие должны будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию с регулярностью в одну–две недели, а также соблюдать ограничения на официальные поездки. Кроме того, правительство намерено поощрять работодателей, которые будут следовать приведенной модели.

Вопросом внесения вакцинации от коронавируса в перечень необходимых для американских военнослужащих обязательных прививок американский лидер поручил заняться Пентагону.

О намерении американского правительства ввести обязательную вакцинацию для государственных служащих Джо Байден сообщал ранее, 27 июля, в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора национальной разведки.

Одной из компаний США, которая ввела обязательную вакцинацию для своих сотрудников, стал Google, о чем накануне, 28 июля, сообщил директор организации Сундар Пичаи.