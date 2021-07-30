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МОК отреагировал на ситуацию между Медведевым и журналистом из Чили

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Правом на свободу слова располагает любой участник летних Олимпийских игр в Токио. Таким образом Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал конфликт между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом Себастьяном Варела Намиасом, о чем стало известно в пятницу, 30 июля.

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Речь идет о скандальном вопросе Намиаса о том, как Медведев относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», после чего российский спортсмен попросил выгнать журналиста из микст-зоны, заявив, что ему должно быть стыдно за подобного рода вопросы. Как впоследствии объяснил ситуацию сам Намиас, его слова не несли в себе никакого намерения оскорбить спортсмена, их просто неправильно поняли.

«Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности», — говорится в тексте сообщения, предоставленного Олимпийским комитетом в ответ на запрос ТАСС.

До этого обращение по случаю поведения пресс-сотрудника было направлено в оргкомитет Игр руководством делегации ОКР, по факту которого ведомство начало расследование поведения чилийского журналиста.

В Госдуме призвали привлечь к ответственности иностранного журналиста. Депутат Игорь Лебедев заявил, что сотрудники некоторых СМИ априори относятся к РФ с негативом в силу того, что «сейчас не самое благоприятное время отношений России с остальным миром», что и выражается в их недостойном поведении.

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