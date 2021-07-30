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В KPI губернаторов предложили учитывать сбор отходов

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Ассоциация «Промышленность за экологию» («Руспэк») предлагает изменить перечень показателей эффективности губернаторов и добавить в него норматив по развитию раздельного сбора мусора в своем регионе. Организация направила это предложение в Минэкономразвития. Ведомство готовит оценку регулирующего воздействия поправок Минприроды в закон «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ). Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации. Исполнительный директор организации Любовь Меланевская напомнила «Известиям», что снижение объема захоронения отходов на 50% к 2030 году — государственная цель.

В «Руспэк» напомнили, что в течение следующих десяти лет Россия планирует перейти к современному обращению с отходами, для этого власти должны закупать новые контейнеры. Например, в прошлом году правительство согласовало выделить для этой цели 1 млрд рублей, на них можно было купить около 7 тыс. контейнеров. Хотя эти средства так и не дошли до регионов, вернувшись в казну. По данным РЭО, чтобы обеспечить всю страну контейнерами (их нужно 290 тыс.), необходимо 4 млрд рублей. Поэтому ответственность за организацию раздельного сбора отходов также должны нести региональные власти, уверены в «Руспэк».

Согласно данным Российского экологического оператора (РЭО, куратор мусорной реформы в РФ), на конец 2020 года раздельный сбор внедрили в 71 из 85 регионов. Его широко используют в Москве и Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях, услуга доступна для 60–100% населения.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бессорно: в KPI губернаторов предложили учитывать сбор отходов

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