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Адвокат Никулин по делу Михаила Ефремова умер во сне

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Скончался адвокат Вадим Никулин, который в суде защищал интересы Ирины Стерховой — гражданской жены курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сайту kp.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин, который также участвовал в этом судебном процессе.

«Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», — рассказал Алешкин.

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Он добавил, что Никулин был «прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным». Алешкин выразил соболезнования жене адвоката, а также Ирине Стерховой, которой Никулин оказывал поддержку в судебном процессе.

По предварительным данным, юрист скончался от миокардита. При этом близкие пояснили, что мужчина никогда не жаловался на здоровье и вел активный образ жизни. Прощание состоится в 14:00 пятницы в морге 70-й московской больницы, похоронят Никулина в Саратове.

Как напоминает издание, Вадим Никулин дважды пытался войти в дело Михаила Ефремова — в суде первой инстанции и на стадии апелляции, однако суды не признали Стерхову потерпевшей, так как в дело вошла официальная жена погибшего курьера Маргарита Захарова. Ирина Стерхова в Казани подала иск о признании ее иждивенкой гражданского мужа, так как они прожили вместе более 20 лет, и семью содержал именно Сергей Захаров. В 2020 году стало известно о заявлении на развод, который официальная супруга погибшего подала за две недели до ДТП. В нем указывалось, что она фактически рассталась с мужем еще в 1994 году. Решение должен был вынести суд в Рязани.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов 8 июня 2020 года спровоцировал крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Его иномарка столкнулась с автомобилем марки Lada, водитель которой был госпитализирован с тяжелыми травмами и скончался в больнице на следующий день. Актера приговорили к восьми годам колонии и штрафу. Позднее Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет лишения свободы.

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