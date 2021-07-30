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Енот забрался в магазин в Краснодаре и попал на видео

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В Краснодаре сотрудники муниципальной службы спасения помогли поймать енота, который забрался в магазин алкогольной продукции в Краснодаре. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Krd-news.

Службу вызвал владелец магазина после обнаружения животного в помещении. Свои действия сотрудники записали на видео. На кадрах видно, что нарушитель спрятался в коробке для вина, но вел себя смирно.

В результате работники службы поместили енота в картонную коробку и вывезли на волю. Оказавшись на свободе, животное мгновенно скрылось от людей, что вызвало у сотрудников службы спасения ироничные комментарии.

В апреле двухметровый индонезийский варан пробрался в один из продуктовых магазинов в городе Накхонпатхом на юго-западе Таиланда. На снятых очевидцами кадрах видно, как огромная рептилия забирается вверх по полкам, сбрасывая товары.

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