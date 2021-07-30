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Автомобиль в Татарстане насмерть сбил женщину с ребенком

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Легковой автомобиль в Татарстане сбил женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе, в результате чего женщина погибла. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло на 834-м км трассы М-7. Водитель автомобиля марки Geely не уступил дорогу пешеходам, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил женщину с ребенком, пишет «РИА Новости». В результате женщина скончалась на месте происшествия, а девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали, пишет НСН

В ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее 29 июля сообщалось, что в Астрахани 35-летний водитель BMW, который на высокой скорости насмерть сбил пешехода, пойдет под суд.

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