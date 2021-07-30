Бригада морской пехоты в Крыму получит боевые машины-амфибии

Бригада морской пехоты, размещенная в Крыму, в рамках укрепления обороны полуострова, получит партию боевых машин-амфибий — речь идет о плавающих гусеничных БМП-3Ф. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Поставляемая новая техника располагает рядом способностей, в числе которых — осуществление высадки с борта десантных кораблей, преодоление морских участков вплавь с дальнейшим выходом на берег и продолжением движения. По огневой мощи БМП-3Ф ничем не уступают танкам, а арсенал машин содержит противотанковые ракеты и пушки 100-мм и 30-мм. Более того, военная техника вызвала интерес со стороны зарубежных заказчиков по причине ее преимуществ в виде боевой мощи и надежности.

Отмечается, что военное обновление кардинально усилит комплекс возможностей «черных беретов» и укрепит оборонительные способности крымского полуострова.

«Морская пехота давно нуждается в перевооружении, но до недавнего времени не было боевой машины с достаточными водоходными свойствами. В наше время для высадки на побережье морская пехота в основном использует колесные БТР-82 и его модификации», — поделился военный эксперт Виктор Мураховский в своем комментарии «Известиям».

Он отметил, что значительное укрепление сил морской пехоты возможно только в условиях полного перехода на такую технику, как БМП-3Ф. Так или иначе, модификация технической составляющей морпехов — это движение в правильном направлении. Мураховский также поделился, что уже проводилась научно-исследовательская работа, направленная на создание специальной бронемашины с высокими водоходными и скоростными параметрами.

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Морской отбой: Крым укрепят бронированными боевыми амфибиями