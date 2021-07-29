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Индекс промышленного производства вырос в Липецкой области

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Рост индекса промышленного производства зафиксировали в Липецкой области. По данным Липецкстата, за январь–июнь 2021 года этот показатель составил 104,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года. В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года рост еще более заметен – 9%.

Также, как отметили в управлении инвестиций и инноваций региона, Липецкая область одна из лидеров рейтинга Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. В настоящее время в нацпроект «Производительность труда» привлечено 59 компаний. Lipetskmedia.

На территории ОЭЗ «Липецк» появится новое предприятие – по изготовлению замороженной пиццы. Проект решил реализовать итальянский бизнесмен Марко Маркезе. Объем инвестиций в проект составит 120 млн рублей. Планируемые сроки старта выпуска продукции – II квартал 2023 года. На предприятии планируют создать более 20 рабочих мест.

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