Индекс промышленного производства вырос в Липецкой области

Рост индекса промышленного производства зафиксировали в Липецкой области. По данным Липецкстата, за январь–июнь 2021 года этот показатель составил 104,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года. В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года рост еще более заметен – 9%.

Также, как отметили в управлении инвестиций и инноваций региона, Липецкая область одна из лидеров рейтинга Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. В настоящее время в нацпроект «Производительность труда» привлечено 59 компаний. Lipetskmedia.

На территории ОЭЗ «Липецк» появится новое предприятие – по изготовлению замороженной пиццы. Проект решил реализовать итальянский бизнесмен Марко Маркезе. Объем инвестиций в проект составит 120 млн рублей. Планируемые сроки старта выпуска продукции – II квартал 2023 года. На предприятии планируют создать более 20 рабочих мест.