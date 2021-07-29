Планы по реализации нацпроекта «Культура» объявили в Орловской области

Более 137 млн рублей федеральных средств планируется привлечь в Орловскую область в 2022 году на реализацию нацпроекта «Культура». Об этом рассказал заместитель начальника управления культуры и архивного дела региона Иван Богатов.

Планируется строительство и капитальный ремонт сельских учреждений культуры. Это строительство Баклановского сельского дома культуры в с. Бакланово Орловского района, капитальный ремонт Речицкого сельского дома культуры в Ливенском районе, капремонт Моховского сельского дома культуры в Залегощенском районе и т.д. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В планах также модернизации детских школ искусств, создание модельных муниципальных библиотек, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев.