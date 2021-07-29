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Представлен первый кадр сериала «Соколиный глаз» от Marvel

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Студия Marvel представила первый дебютный официальный кадр из сериала «Соколиный глаз», премьера которого, как ожидается, состоится 24 ноября. Кроме того, главный актер сериала Джереми Реннер поделился подробностями предстоящей кинокартины, о чем стало известно в четверг, 29 июля.

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Сериал посвящен одному из супергероев вселенной Marvel — Соколиному глазу, Клинту Бартону, роль которого играет Реннер. Рассказывая о деталях сюжета произведения, он сообщил, что его герой встречает юную девушку Кейт Бишоп, которая является поклонницей главного персонажа. Затем Бартону придется взять девушку в ряды своих учеников.

«(Кейт — Ред.) 22-летний ребенок, и она большая поклонница Соколиного Глаза. У нее удивительно раздражающие и столь же очаровательные манеры, потому что она фанатка Соколиного Глаза. Отношения вырастают из этого, но самая большая проблема для Клинта — это Кейт Бишоп и натиск проблем, которые она привносит в его жизнь», — поделился главный актер в своем комментарии изданию EW.

Роль Бишоп, как уточняется в материале, исполнила актриса Хейли Стейнфилд.

Сведений об испытаниях, с которыми по сюжету придется столкнуться главному герою, на текущий момент нет.

Ранее, 8 июля, стало известно о том, что в тройку лучших сериалов первого полугодия 2021 года по оценке россиян попал многосерийный проект Marvel «ВандаВижен», который вышел в январе. Первое место досталось проекту российского производства «Вампиры средней полосы», который повествует о жизни мифических существ среди простых смертных в Смоленске.

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