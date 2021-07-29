Представлен первый кадр сериала «Соколиный глаз» от Marvel
Студия Marvel представила первый дебютный официальный кадр из сериала «Соколиный глаз», премьера которого, как ожидается, состоится 24 ноября. Кроме того, главный актер сериала Джереми Реннер поделился подробностями предстоящей кинокартины, о чем стало известно в четверг, 29 июля.
Сериал посвящен одному из супергероев вселенной Marvel — Соколиному глазу, Клинту Бартону, роль которого играет Реннер. Рассказывая о деталях сюжета произведения, он сообщил, что его герой встречает юную девушку Кейт Бишоп, которая является поклонницей главного персонажа. Затем Бартону придется взять девушку в ряды своих учеников.
«(Кейт — Ред.) 22-летний ребенок, и она большая поклонница Соколиного Глаза. У нее удивительно раздражающие и столь же очаровательные манеры, потому что она фанатка Соколиного Глаза. Отношения вырастают из этого, но самая большая проблема для Клинта — это Кейт Бишоп и натиск проблем, которые она привносит в его жизнь», — поделился главный актер в своем комментарии изданию EW.
Роль Бишоп, как уточняется в материале, исполнила актриса Хейли Стейнфилд.
Сведений об испытаниях, с которыми по сюжету придется столкнуться главному герою, на текущий момент нет.
Ранее, 8 июля, стало известно о том, что в тройку лучших сериалов первого полугодия 2021 года по оценке россиян попал многосерийный проект Marvel «ВандаВижен», который вышел в январе. Первое место досталось проекту российского производства «Вампиры средней полосы», который повествует о жизни мифических существ среди простых смертных в Смоленске.