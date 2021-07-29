Автомобиль загорелся на МКАД в Москве. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 61-м км внешней стороны МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе. В результате возгорания на дорогах образовалась пробка протяженностью около 3 км.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее в этот день на 48-м км МКАД в районе станции «Мещерская» водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Из-за происшествия движение транспорта на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе Боровского шоссе было перекрыто.