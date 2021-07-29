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В Москве двое безработных похитили у молодого человека наушники и 8 тыс. рублей

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Полицейские в Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на молодого человека в районе Косино-Ухтомский. Об этом в четверг, 29 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию 26 июля обратился молодой человек 2002 года рождения и рассказал о том, что стал жертвой разбойного нападения возле одного из жилых домов на улице Большая Косинская. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что двое мужчин с ножом открыто похитили у потерпевшего наушники и мобильный телефон, с помощью которого похитили с его карты 8 тыс. рублей, после этого вернув устройство владельцу.

Общий ущерб составил 12 тыс. рублей. В тот же вечер злоумышленники были задержаны на Заозерной улице. Ими оказались двое безработных уроженцев Астраханской области Раменского 1991 и 1996 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело о разбое, пишет «Москва 24». Суд изберет меру пресечения фигурантам уголовного дела в ближайшее время.

Ранее 29 июля сообщалось, что в Москве неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей полиции, похитила у пенсионерки 1,4 млн рублей.

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