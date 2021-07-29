Лжесотрудница полиции похитила у пенсионерки в Москве 1,4 млн рублей

В Москве неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей полиции, похитила у пенсионерки 1,4 млн рублей. Об этом в четверг, 29 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В правоохранительные органы обратилась жительница столицы 1939 года рождения и сообщила о краже денег. Она пояснила, что в июне текущего года ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником полиции и завладела информацией о принадлежности абонентского номера телефона и о банковском вкладе потерпевшей. После этого с ее счета были похищены денежные средства в сумме 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Ведется следствие.

2 июля сообщалось, что мошенница под видом сотрудницы банка похитила у жительницы Москвы свыше 1,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.