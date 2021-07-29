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В Госдуме прокомментировали слова американской гребчихи о россиянках

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Высказывание американской спортсменки, наполненное злостью от побед россиян на летней Олимпиаде в Токио, свидетельствует о правильном пути российских спортсменов, которые демонстрируют мощь и силу отечественного спорта. Этим заявлением поделился депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев в четверг, 29 июля.

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Таким образом он прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая не прошла в финал. Спортсменка высказалась о победе россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской, которые завоевали серебряные медали по итогам соревнований парных двоек в академической гребле. Калмо заявила, что она с «мерзким чувством» наблюдала за результатами российских спортсменок.

«Не от большого ума выражается американская гребчиха. Им противно, что российские спортсмены реально показывают мощь и силу российского спорта. Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат. Значит, на правильном пути наши спортсмены. Их злят наши победы? Даже нужно так сказать. Чем лучше мы выступаем, тем лучше мы становимся», — цитирует депутата «Спорт-экспресс».

Многие иностранные пользователи возмутились высказыванием спортсменки из Соединенных Штатов и встали на защиту сборной ОКР.

Ранее этим же днем, 29 июля, победу Степановой и Орябинской прокомментировал главный тренер сборной ОКР по академической гребле Дмитрий Ковалев, отметив, что полученное российскими спортсменками серебро является достижением. Сама Степанова не смогла описать радость, которую она ощутила от получения медалей.

Степанова и Орябинская завоевали серебряные медали на летней Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле ранее в этот день. Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут 51,45 секунды. Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут 50,19 секунды.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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