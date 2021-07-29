Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация быстро улучшается, количество заболеваний с пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид, с 23,5 тысячи до 12 тысяч. Высвобожденные койки сегодня работают на обычных пациентов в плановом порядке»,— сказал он в эфире канала «Россия 1».

Градоначальник также отметил, что число госпитализаций с COVID-19 уменьшилось в три раза по сравнению с пиковым периодом.

Ранее в четверг стало известно, что в Москве за минувшие сутки выявили 3356 новых случаев коронавируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число заболевающих COVID-19 в России падает, за неделю данный показатель снизился на 14%.

В тот же день мэр Собянин заявил, что количество выявленных за неделю случаев COVID-19 в столице сократилось более чем на четверть. Он поблагодарил медиков за активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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