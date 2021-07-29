Детский сад и школу строят в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти продолжается строительство детского сада и школы. Дошкольное учреждение на 150 мест возводится на ул. 40 лет Победы на средства федерального, областного и городского бюджетов, сдать его планируется в конце 2021 года.

Как доложил представитель подрядчика, сейчас полным ходом ведутся монтажные работы, возведен второй этаж, перекрывается крыша и скоро начнутся отделочные работы. Технологии, которые используются при строительстве этого объекта, планируется применять в строительстве и других аналогичных объектов, пишет НИА «Самара».

Строящаяся школа на 1600 мест с бассейном и спортивным залом – одна из самых больших в Самарской области – располагается в 20-м квартале. Завершены подготовительные работы, сейчас идет армирование и бетонирование перекрытий 2 этажа. Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.