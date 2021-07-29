Четыре десятка домов снесут на Лесобазе в Тюмени за восемь лет

На Лесобазе в Тюмени в ближайшие восемь лет намерены снести четыре десятка аварийных зданий. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о домах, расположенных на улице Камчатской. Около 30% из них снесут за счет бюджета, остальные средства направят инвесторы и строительные фирмы, пишет портал «Наш город».

По словам чиновников, в общей сложности расселят 450 квартир.

Предполагается, что земля под этими зданиями заинтересует застройщиков. Осенью этого планируется провести аукцион. В новых домах смогут поселиться около 8 тыс. человек.

В мае этого года сообщалось, что долгострой на пересечении улиц Герцена и Камышинской в Тюмени скоро снесут. Рабочие уже приступили к демонтажу. Согласно договору, подрядчик должен уничтожить объект за 366 дней.