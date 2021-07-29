Счета единственной в Кургане муниципальной УК арестовали

В Кургане арестовали счета единственной в городе муниципальной управляющей компании «Прометей». Причиной стали долги, сообщил ИА «Ура.ру» руководитель организации «Цент общественного контроля» Иван Камшилов.

«В Кургане много аварийных домов без управления: канализация течет, крыши протекают. Такие «убитые» дома УК не интересны из-за низких тарифов и большого объема работ. В этом случае назначается временная УК, в реестре Кургана — это МУП «Прометей». Если он обанкротится, ситуация обострится. Самые проблемные дома некому будет готовить к отопительному сезону», — объяснил Камшилов.

По данным на 29 июля, в базе судебных приставов числится 26 исполнительных производств в отношении УК. Общая сумма составляет 2 млн рублей. Туда входят штрафы, компенсации морального и материального вреда, госпошлины, а также задолженность за газ, электричество и тепло.

Ранее в июле в комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое рассказали «Известиям», что в России предлагается отменить лицензирование управляющих компаний (УК), которые занимаются обслуживанием жилых домов. Его можно заменить на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО).