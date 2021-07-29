Санитарную зону убрали вокруг артезианской скважины в ЯНАО

В Вынгопуровском районе ЯНАО решили убрать санитарную зону вокруг артезианской скважины, принадлежащей ноябрьскому филиалу ОАО «Тюменьэнерго». Соответствующее постановление разместили на официальном сайте регионального правительства.

«Прекратить существование зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения — артезианской скважины на объекте: «Переустройство базы Вынгапуровского РЭС филиала «Ноябрьские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго», — цитирует текст документа ИА «Ура.ру».

Контролировать исполнение постановления будет начальник управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Как рассказали агентству в правительстве округа, в 2012 году объект оформил лицензию на питьевое водоснабжение, однако вода не использовалась. В мае 2020-го лицензию переоформили на технологическое водоснабжение. Для него санитарная зона не нужна.