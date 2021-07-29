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Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» возобновят с августа

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Павильоны «Здоровая Москва», работу которых в июне перенастроили под вакцинацию от коронавируса, в августе снова начнут принимать пациентов на диспансеризацию. Об этом 29 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Критический осмотр: после коронавируса россияне пройдут диспансеризацию
Отправиться на медицинское обследование можно уже с 1 июля

«Мы сдерживали такую диспансеризацию в силу того, чтобы поликлиники все и павильоны в парках были загружены борьбой с ковидом, вакцинированием. Сегодня быстро освобождаются эти мощности, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, диагностики первичной и так далее», — сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

Он указал, что диспансеризацию смогут пройти все желающие, но в первую очередь желательно это сделать людям, переболевшим COVID-19. В дальнейшем в случае необходимости пациентов будут направлять на вторичную диагностику, добавил Собянин.

В августе, заверил столичный мэр, эта работа будет уже организована полноценно.

7 июля Минздрав РФ утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, отдав приоритет перенесшим COVID-19. Программа углубленной диспансеризации для людей, перенесших коронавирус, стартовала 1 июля.

21 июля глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в 67 российских регионах уже началась диспансеризация для переболевших COVID-19.

Павильоны «Здоровая Москва» располагаются более чем в 40 парках столицы. В них можно получить консультации специалистов, пройти бесплатные медицинские обследования.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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