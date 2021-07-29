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Экологический сплав проведут на реке Чусовой в Свердловской области

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Проведение традиционного экологического сплава «оБЕРЕГаем» на реке Чусовой в районе Усть-Утки и Сулема запланировано на последние дни августа. Организатором мероприятия выступает Центр развития туризма Нижнего Тагила. Начался поиск подрядчика.

Согласно документам, исполнитель должен организовать прокат четырех тримаранов без мотора, работу инструкторов, питание участников в стационарной точке, а также полевой кухне, сообщает TagilCity.ru. По предварительной информации, заезд участников сплава запланирован на 27 августа.

Напомним, в Коми пройдет экспедиция по утраченным водно-волоковым путям. Часть маршрута по Печоре посвятят памяти о путешественнике, краеведе Владимире Королеве. Историки отмечают, что в 2021 году исполняется 30 лет водно-волоковой экспедиции «По восточным городам Биармии», которая проходила под руководством Королева. Реконструкторы планируют в августе отправиться в экспедицию на ладье «Варыш».

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