Житель Астрахани ожидает суда за смертельный наезд на пешехода

В Астрахани ожидает суда 35-летний водитель BMW, который на высокой скорости насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает региональное УМВД.

Установлено, что 30 июня на Адмиралтейской улице водитель BMW 335i потерял управление на мокром участке дороги. Машину вынесло на встречку, где переходил проезжую часть пешеход. Иномарка зацепила мужчину, затем вылетела на тротуар и врезалась в табачный киоск, пишет «Астрахань 24».

В результате ДТП 30-летний пешеход получил сочетанную травму головы, туловища, конечностей, множественные переломы и массивные повреждения внутренних органов. Он скончался на месте.

«Согласно заключениям комплексной видеотехнической и автотехнической экспертиз, водитель ехал со скоростью не менее 144 км/ч, что почти в 2,5 раза превышает разрешенную в населенных пунктах норму», — рассказала следователь отдела по расследованию ДТП Альфия Тимиркаева.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключение, затем дело направят в суд.