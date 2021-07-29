Россельхознадзор обнаружил цветочный трипс в эустомах из Нидерландов

Россельхознадзор в Московской области выявил цветочный трипс в эустомах из Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям в среду, 28 июля.

В сообщении ведомства говорится, что на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота», при досмотре среза цветов эустомы из Нидерландов был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Лабораторная экспертиза, которую провели специалисты ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. Зараженные срезы цветов были уничтожены, пишет агентство городских новостей «Москва».

В феврале Россельхознадзор выявил цветочный трипс в горшечных цикламенах, которые также прибыли из Нидерландов.