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Россельхознадзор обнаружил цветочный трипс в эустомах из Нидерландов

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Россельхознадзор в Московской области выявил цветочный трипс в эустомах из Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям в среду, 28 июля.

В сообщении ведомства говорится, что на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота», при досмотре среза цветов эустомы из Нидерландов был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Лабораторная экспертиза, которую провели специалисты ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. Зараженные срезы цветов были уничтожены, пишет агентство городских новостей «Москва».

В феврале Россельхознадзор выявил цветочный трипс в горшечных цикламенах, которые также прибыли из Нидерландов.

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