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Детскую площадку отремонтировали в Тамбовской области по решению суда

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В Сампуровском районе Тамбовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали детскую площадку, которая представляла опасность для детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о площадке, расположенной между домами № 10 по улице Советской и домом № 28 по Садовой в поселке Сатинка. В ходе проверки были выявлены нарушения при ее содержании и эксплуатации, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

«Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, должны немедленно устраняться путем проведения регулярного обслуживания, а также ремонтных работ», — подчеркнули в прокуратуре.

Главе Сатинского сельсовета было внесено представление об устранении нарушений, однако местные власти его проигнорировали. Исковое заявление было направлено в суд, который обязал администрацию провести ремонт. Требования были выполнены, площадка отремонтирована.

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