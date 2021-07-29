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Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком под Брянском

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В Брянском районе столкнулись легковой отечественный автомобиль и грузовик. Водитель легковушки получил травмы, сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 29 июля, в населенном пункте Верный Путь. По предварительным данным, под кузов грузового авто въехала легковая отечественная машина, пишет NASHBRYANSK.RU.

Прибывшим спасателям пришлось разрезать легковушку, чтобы извлечь из нее водителя. Мужчина получил различные травмы. О его состоянии не сообщается.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 29 июля в городе Лыткарино Московской области перевернулся и загорелся автомобиль BMW. Три человека погибли

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