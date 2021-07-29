Экипаж МКС приостановит работы из-за ситуации с модулем «Наука»

Экипаж Международной космической станции (МКС) приостановит обычные работы из-за ситуации с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука», на котором незапланированно включились двигатели. Об этом 29 июля сообщили в NASA.

«Члены экипажа находятся в безопасности и отменят свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля «Наука», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее в этот день модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позднее космонавты сообщили специалистам Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Позднее их удалось отключить.

В «Роскосмосе» «Известиям» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

Днем ранее в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили о сбоях в работе модуля. Так, после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с «Наукой». Модуль также не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс» на модуле. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

МЛМ разработали в РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Он стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).