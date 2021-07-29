На Украине предложили лишать гражданства владельцев кондитерских фабрик в России

На Украине предложили принять законопроект, предлагающий лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, владевшее кондитерским предприятием на территории России. Информация о регистрации законопроекта опубликована на сайте Верховной рады.

Автором законопроекта стал депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Он предложил дополнить закон «О гражданстве Украины» новой статьей 191, в которой предусматривается, что вступление народного депутата в депутатскую фракцию/группу или пребывание народного депутата в составе этой фракции или группы, членом которой является лицо, прямо или косвенно владеющее в 2014–2017 годах кондитерскими предприятиями в России, становится основанием для автоматической утраты украинского гражданства, передает «Страна.UA».

Под действие закона, таким образом, подпадают депутаты партии «Европейская солидарность», главой которой является бывший президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко. Подразделение Roshen действовало на территории российского города Липецк и было закрыта в 2017 году.

Законопроект внесен в Верховную раду 27 июля. Текст его пока не обнародован.

Ранее, 24 июля, в Верховную раду внесли законопроект, согласно которому предлагалось лишать украинского гражданства за получение российского паспорта.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому предлагается внести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

В июне в интервью телеканалу «1+1» он обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского, отметив, что предоставление гражданства является прерогативой суверенных государств. Она указала, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять.

В мае 2019-го президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.