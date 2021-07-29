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Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
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Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве быстро улучшается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин 29 июля.

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По его словам, количество госпитализаций с коронавирусом уменьшилось в три раза по сравнению с пиковым периодом.

«Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.», — заявил градоначальник в эфире канала «Россия 1».

Ранее в четверг стало известно, что в Москве за минувшие сутки выявили 3356 новых случаев коронавируса.

26 июля Собянин заявлял, что количество выявленных за неделю случаев COVID-19 в Москве сократилось более чем на четверть. Он поблагодарил медиков за активное участие в борьбе с инфекцией.

Ранее, 23 июля, Собянин сообщил, что в Москве прививку от коронавируса поставили 1 млн пенсионеров. Кроме того, мэр столицы посоветовал пенсионерам «вот сейчас даже на спаде заболеваемости прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, и все-таки вакцинироваться».

В тот же день мэр столицы отметил, что Москва прошла пик по распространению коронавируса.

Масштабная вакцинация от COVID-19 продолжается в России. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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