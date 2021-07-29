Прямой эфир
Мир
Лесной пожар в Бодруме потушили
Мир
В США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке
Культура
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»
Общество
Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» возобновят с августа
Наука
Экипаж МКС приостановит работы из-за ситуации с модулем «Наука»
Спорт
Спортсменке из США стало «мерзко» от успеха россиян на Олимпиаде
Наука
На Украине предложили лишать гражданства владельцев кондитерских фабрик в России
Общество
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

ММК снова не объяснил расчет цен на металл

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в очередной раз не предоставил пояснения относительно порядка расчета текущих цен на свою продукцию. Кроме того, представители ММК снова ходатайствовали об отложении заседания по делу для предоставления позиции по делу. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили «Известиям» в ФАС.

Стальная схватка: бизнес попросил субсидий из-за высоких цен на металл
На чем еще может сказаться подорожание спецтехники

В этот день в ФАС состоялось заседание комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В антимонопольной службе отметили, что комбинат на заседаниях по рассмотрению дела представляют представители консалтинговой компании, которые не являются сотрудниками ПАО «ММК» и предоставляют только общие ответы на вопросы комиссии о ценообразовании комбината на рынке металлопроката.

«Представители ММК предлагают ФАС России задавать вопросы в письменном виде, что нивелирует смысл проведения очных заседаний», — подчеркнули в антимонопольной службе.

Комиссия приняла решение и укажет в определении о необходимости участия в заседаниях должностного лица ПАО «ММК», непосредственного участвующего и отвечающего за вопросы ценообразования на горячекатаный прокат.

Следующее заседание в отношении ММК назначено на 18 августа, добавили в антимонопольной службе.

В апреле ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и «Северсталь». Проверка была инициирована в связи с поступившем заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат, пишет ТАСС.

В июне сообщалось, что за нарушение антимонопольного законодательства в 2020 году на финансовые организации были наложены штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей. Центральный аппарат ФАС выдал 39 постановлений о применении мер административной ответственности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021