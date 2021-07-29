ММК снова не объяснил расчет цен на металл

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в очередной раз не предоставил пояснения относительно порядка расчета текущих цен на свою продукцию. Кроме того, представители ММК снова ходатайствовали об отложении заседания по делу для предоставления позиции по делу. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили «Известиям» в ФАС.

В этот день в ФАС состоялось заседание комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В антимонопольной службе отметили, что комбинат на заседаниях по рассмотрению дела представляют представители консалтинговой компании, которые не являются сотрудниками ПАО «ММК» и предоставляют только общие ответы на вопросы комиссии о ценообразовании комбината на рынке металлопроката.

«Представители ММК предлагают ФАС России задавать вопросы в письменном виде, что нивелирует смысл проведения очных заседаний», — подчеркнули в антимонопольной службе.

Комиссия приняла решение и укажет в определении о необходимости участия в заседаниях должностного лица ПАО «ММК», непосредственного участвующего и отвечающего за вопросы ценообразования на горячекатаный прокат.

Следующее заседание в отношении ММК назначено на 18 августа, добавили в антимонопольной службе.

В апреле ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и «Северсталь». Проверка была инициирована в связи с поступившем заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат, пишет ТАСС.

В июне сообщалось, что за нарушение антимонопольного законодательства в 2020 году на финансовые организации были наложены штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей. Центральный аппарат ФАС выдал 39 постановлений о применении мер административной ответственности.