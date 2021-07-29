Очевидцы сообщили о вооруженном мужчине в офисном здании в Сочи

В Сочи в офисное здание на улице Роз зашел мужчина, вооруженный ножом, его мотивы и намерения пока неизвестны. Об этом 29 июля рассказали очевидцы.

На месте находятся сотрудники полиции.

Как сообщил источник «Известий», мужчину с ножом заметила уборщица. Информацию она передала менеджеру, который нажал тревожную кнопку.

Отмечается, что вооруженный покинул здание, украв еду из холодильника.

Ранее, 7 июля, мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Сообщалось, что злоумышленник угрожал привести в действие самодельное взрывное устройство и требовал выдать ему деньги.

Здание, где располагается кредитная организация, было оцеплено, а жителей из него эвакуировали. Позже злоумышленник был задержан.