Очевидцы сообщили о вооруженном мужчине в офисном здании в Сочи
В Сочи в офисное здание на улице Роз зашел мужчина, вооруженный ножом, его мотивы и намерения пока неизвестны. Об этом 29 июля рассказали очевидцы.
На месте находятся сотрудники полиции.
Как сообщил источник «Известий», мужчину с ножом заметила уборщица. Информацию она передала менеджеру, который нажал тревожную кнопку.
Отмечается, что вооруженный покинул здание, украв еду из холодильника.
Ранее, 7 июля, мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Сообщалось, что злоумышленник угрожал привести в действие самодельное взрывное устройство и требовал выдать ему деньги.
Здание, где располагается кредитная организация, было оцеплено, а жителей из него эвакуировали. Позже злоумышленник был задержан.