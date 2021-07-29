Камызякскую школу искусств откроют после капремонта осенью

В Астраханской области завершается капитальный ремонт Камызякской школы искусств. Открыть ее планируется уже осенью, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

К данному моменту в школе завершили электромонтажные работы и заменили витражное окно на фасаде. Продолжается ремонт холла, гардероба, большого концертного зала, кабинета хореографии и фасада здания, пишет «Астрахань 24».

Стоимость ремонта составляет 8 млн рублей. Их выделили из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Культура».

Открыть учреждение после ремонта планируется осенью.

Здание Камызякской школы искусств построили в 1950-х годах. С тех пор капитальный ремонт в нем ни разу не проводился.