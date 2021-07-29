Прямой эфир
Мир
Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при ЕС
Спорт
Министр спорта Татарстана назвал рапиристку Мартьянову героиней
Мир
Американский генерал заявил о проигрыше США в условной войне с КНР
Новости компаний
На Мосбирже появится возможность купить акции «Роснефти» поштучно
Мир
Власти Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары на юге страны
Мир
Лидер группы Green Grey заявил об «убийстве» русского языка на Украине
Общество
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в Химках
Туризм
​​​​​​​Авиакомпания Fly Egypt запустит рейсы из Москвы на курорты Египта

Туристы рассказали об обстановке в турецком Бодруме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристы рассказали об обстановке в охваченном пожарами турецком курортном городе Бодруме, отметив, что все обеспокоены, а огонь быстро распространяется. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Видно, что люди обеспокоены. Реально обеспокоены. Обычно тут вялое движение, всё так размеренно. А сейчас здесь движуха, все нервничают, все возбуждены», — поделился один из туристов.

«Огонь охватывает горизонт»
Как российские туристы проводят отпуск на дымных берегах турецких курортов и много ли отказов от путевок

Отдыхающие также рассказали, что огонь быстро распространялся по деревьям и чуть не дошел до жилых домов и отелей.

Ранее очевидцы записали на видео процесс эвакуации граждан в результате лесного пожара в Бодруме. На кадрах было видно, как людей эвакуируют на лодках и автобусах.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуируются из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно.

Ранее в этот день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021