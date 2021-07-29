Туристы рассказали об обстановке в турецком Бодруме

Туристы рассказали об обстановке в охваченном пожарами турецком курортном городе Бодруме, отметив, что все обеспокоены, а огонь быстро распространяется. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Видно, что люди обеспокоены. Реально обеспокоены. Обычно тут вялое движение, всё так размеренно. А сейчас здесь движуха, все нервничают, все возбуждены», — поделился один из туристов.

Отдыхающие также рассказали, что огонь быстро распространялся по деревьям и чуть не дошел до жилых домов и отелей.

Ранее очевидцы записали на видео процесс эвакуации граждан в результате лесного пожара в Бодруме. На кадрах было видно, как людей эвакуируют на лодках и автобусах.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуируются из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно.

Ранее в этот день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Накануне россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.