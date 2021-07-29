В ГД рекомендовали Боррелю избегать самовнушения из-за санкций против России

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не следует заниматься самовнушением по поводу якобы эффективности западных санкций против России. Об этом 29 июля заявил заявил председатель комиссии Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, заявившему об эффективности антироссийских санкций, следует прекратить заниматься самовнушением. Никакие меры Запада не влияют на наш внешнеполитический курс и влиять не будут. Санкционная политика не достигает своей цели, а значит — неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что принятыми мерами Брюссель лишь добился деградации отношений с Россией и выхода из под контроля русофобского меньшинства. «Дошло до того, что недавняя инициатива стран-локомотивов ЕС Франции и Германии по организации саммита Россия–Евросоюз оказалась заблокирована поляками и прибалтами, так опасающимися лишиться возможности получения дотаций на антироссийских спекуляциях», — пояснил он.

Кроме того, немаловажным фактором являются контрмеры, указал Слуцкий, напомнив, что в 2020 году было опубликовано исследование торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, согласно которому Европа из-за санкций против России ежегодно теряет €21 млрд, а потери Германии составляют €5,45 млрд. Как сообщил в 2019 году в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин, Евросоюз с 2014 года из-за «санкционной войны» недополучил $240 млрд, указал политик.

«Действительно, «впечатляющий» результат. Сколько еще Евросоюз готов потерять, следуя навязанному из-за океана курсу?» — написал Слуцкий.

Боррель в интервью испанской газете País, опубликованном 29 июля, заявил об эффективности санкций в отношении России. Он сказал, что «с экономической точки зрения Россия не является мощной державой», но она имеет Вооруженные силы, атомное оружие и новые технологии, которые «без особых колебаний использует».

По словам главы европейской дипломатии, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но также нужно заключать соглашения «по необходимым темам». Он указал также, что наступает время, когда нужно применять санкции, однако заметил, что «политика не может быть основана только на санкциях».

12 июля Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года.

До этого, в октябре 2020-го, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников. В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам ЕС. В МИД России отметили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, при этом игнорирует нормы международного права.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив Россию во вмешательстве, ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.