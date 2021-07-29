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Диетолог рассказала об опасности вегетарианства для детей

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Вегетарианство, которое становится всё популярнее у детей, может навредить их здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Завьялова.

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Завьялова отметила, что отказ от мяса активно популяризируется в интернете. Кроме того, некоторые люди могут отказаться от употребления продуктов животного происхождения после коронавируса — из-за нарушений в обонянии запах мяса может казаться неприятным.

«Нужно рассказать детям, что есть определенные категории белков. Есть белки первой категории — это белки молока и яиц, вот они усваиваются на 100%. Есть белки второй категории, которые обладают незаменимыми аминокислотами. Они нужны нашему организму. Третья категория — растительные белки, они усваиваются на 64%», — рассказала Завьялова в эфире пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По словам Завьяловой, необходимо объяснять детям незаменимость аминокислот, получить которые можно только из животной пищи.

В мае врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что при отказе от мяса многие люди не могут питаться сбалансированно. Особую опасность это представляет для детей и беременных женщин, подчеркнула специалист.

Диетолог отметила, что беременным стоит придерживаться растительной диеты только в том случае, если они будут дополнительно получать нутриенты, например В12, потребность в котором во время беременности повышается, а содержится этот элемент только в продуктах животного происхождения.

Ионова добавила, что однозначный вывод о пользе и вреде вегетарианства сделать нельзя.

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